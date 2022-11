Wählen Sie Ihre Favoriten

§ 1 Teilnahmeberechtigung

Teilnahme ab 18 Jahren. Die Teilnahme ist für Mitarbeiter des Veranstalters und ihren Familienangehörigen ausgeschlossen.

§ 2 Teilnahme

Die Teilnahme erfolgt durch die Auswahl der 3 Lieblingstitel und Übermittlung der Kontaktdaten über das vorgesehene Formular. Mehrfachmeldungen derselben Person werden nicht berücksichtigt und erhöhen nicht die Gewinnchancen. Der Veranstalter behält sich vor, bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, bei unlauterem Handeln oder bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel, Personen von der Teilnahme auszuschließen. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an ein Abonnement oder anderes Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter gebunden.

§ 3 Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 31.12.2022, 23:59 Uhr.

§ 4 Gewinn

Folgender Preis wird vergeben: 1. Preis: Nordmende UHD50B. 2. Preis: AUDIOMASTER MR3. 3. Preis: TECHNIFANT.

§ 5 Gewinnermittlung

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zulasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. Meldet sich der Gewinner nach 2-facher Aufforderung innerhalb einer Frist von 10 Tagen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.

§ 6 Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

§ 7 Haftung

Jede Haftung des Veranstalters für das Bestehen der technischen Voraussetzungen der rechtzeitigen Teilnahme am Gewinnspiel oder der Versendung der Preise (ständiger Zugang der Internetseiten, auf denen die Teilnahme möglich ist, oder Versendung der Preise durch Transportunternehmen) ist ausgeschlossen.

§ 8 Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

§ 9 Veranstalter des Gewinnspiels

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main.

§ 10 Informationen zu Neuerungen und ähnlichen Angeboten

Wir informieren registrierte Nutzer per E-Mail über neue Funktionen und über ähnliche journalistische Angebote der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Nutzer können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, z.B. per E-Mail an datenschutz@faz.net oder indem sie am Ende der E-Mail einfach den entsprechenden Link anklicken.