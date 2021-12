Bitte lachen!

Unser Winterrätsel steckt voller Humor, genauer gesagt dreht sich alles um bekannte Komikerinnen und Komiker, deren Lebensaufgabe es ist oder war, uns zum Lachen zu bringen. Ihre Aufgabe lautet wie folgt:

Erkennen Sie die sechzehn Personen in unserer Galerie und ordnen Sie deren Namen den Bildern richtig zu. Finden Sie heraus, welche Frage zu welcher Person gehört, und tragen Sie die jeweilige Antwort ein.

Übertragen Sie – wenn nicht anders angegeben – stets den ersten Buchstaben Ihrer jeweiligen Antwort in das dafür vorgesehene Textfeld bei der entsprechenden Person in der Galerie.

Sortieren Sie durch eigenständiges Verschieben die sechzehn Personen aufsteigend nach ihrem Geburtsjahr.

Die einzelnen Lösungsbuchstaben werden automatisch in dieser Reihenfolge in das unten stehende Lösungsfeld übertragen. Irgendwo in diesem Lösungsfeld wird nun wie von Zauberhand das finale Lösungswort erkennbar, das aus acht Buchstaben besteht.

Tragen Sie nun das finale Lösungswort in das Textfeld ein.